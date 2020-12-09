Пожежа в Полтаві. Фото: Коло

https://racurs.ua/ua/n147518-masshtabna-pojeja-v-centri-poltavy-zagorilasya-istorychna-budivlya-video.html

Ракурс

Пожежа у Полтаві виникла у середу, 9 грудня. О 4.20 загорілася двоповерхова історична будівля XIX ст. на вул. Соборності, 31.

Спочатку пожежа виникла на літньому майданчику кафе, яке розташоване по сусідству. Горіла покрівля кафе на площі близько 150 кв. м. Згодом вогонь по суміжних приміщеннях перекинувся на будівлю кінотеатру ім. І. П. Котляревського. Попередньо відомо, що внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Про це повідомила прес-служба ДСНС.

За інформацією місцевого видання «Полтавщина», згоріла центральна та права частина будівлі. Повністю вигоріли заклади «Версаль», «Граммофонъ» і «Терраса». Приміщення на першому поверсі вогонь ще не зачепив.

У поліції Полтави повідомили, що відкрили кримінальне провадження по факту масштабної пожежі у будівлі кінотеатру ім. Котляревського. Подію попередньо кваліфікували за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Винуватцям загрожує покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Місцеві ЗМІ пишуть, що в палаючій будівлі раніше розташовувався кінотеатр ім. І. П. Котляревського, а до цього — будинок Полтавського дворянського зібрання — пам’ятник історії та архітектури. Будинок був побудований в 1810 році у стилі класицизм.

Нагадаємо, у ніч на 29 листопада в Харкові виникла пожежа на ринку «Барабашово». Загоряння охопило майже 25 павільйонів та торгових майданчиків, горіли понад 1 тис. кв. м.