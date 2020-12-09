Пожар в Полтаве. Фото: Коло

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Пожар в Полтаве возник в среду, 9 декабря. В 4.20 загорелось двухэтажное историческое здание XIX в. на ул. Соборности, 31.

Сначала пожар возник на летней площадке кафе, которое расположено по соседству. Горела кровля кафе на площади около 150 кв. м. Впоследствии огонь по смежным помещениям перекинулся на здание кинотеатра им. И. П. Котляревского. Предварительно известно, что в результате пожара никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

По информации местного издания «Полтавщина», сгорела центральная и правая часть здания. Полностью выгорели заведения «Версаль», «Граммофонъ» и «Терраса». Помещение на первом этаже огонь еще не задел.

В полиции Полтавы сообщили, что открыли уголовное производство по факту масштабного пожара в здании кинотеатра им. Котляревского. Событие предварительно квалифицировали по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Виновникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Местные СМИ пишут, что в горящем здании ранее располагался кинотеатр им. И. П. Котляревского, а до этого — дом Полтавского дворянского собрания — памятник истории и архитектуры. Дом был построен в 1810 году в стиле классицизм.

Напомним, в ночь на 29 ноября в Харькове возник пожар на рынке «Барабашово». Возгорание охватило почти 25 павильонов и торговых площадок, горели более 1 тыс. кв. м.