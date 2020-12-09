Матч ПСЖ-Истанбул. Фото: Sport.ua

https://racurs.ua/n147517-match-psj-istanbul-doigraut-s-novymi-sudyami-iz-za-rasistskogo-skandala.html

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Матч ПСЖ — «Истанбул» был отменен из-за расистского скандала. Противостояние в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между французским «Пари Сен-Жермен» и турецким «Истанбул Башакшехир» готовы восстановить уже сегодня, 9 декабря.

На встрече будет работать новая бригада судей, поскольку во время прошлого матча арбитра обвинили в расизме. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Отмечается, что игра начнется в 19.55 и возобновится с 14 минуты. В УЕФА отметили, что проведут тщательное расследование действий судьи, которого обвинили в расизме. В организации добавили, что будут пресекать любые проявления расизма и дискриминации в футболе.

Сам резервный судья матча Себастьян Колцеску ответил на обвинения в расизме. Он объяснил, что слово negru по-румынски означает черный, и отметил, что он не расист.

Как известно, встреча, которая проходила в Париже, была остановлена ​​после того, как помощник тренера «Бешикташ» и бывший игрок сборной Камеруна Пьер Вебо получил красную карточку от главного арбитра встречи Овидиу Хацегана. При этом резервный арбитр встречи Себастьян Колцеску, как утверждает турецкий клуб, позволил себе по отношению к Вебо расистские высказывания.

В результате футболисты «Бешикташ» покинули поле и отправилась в раздевалку. Вслед за ними это сделали игроки ПСЖ. Впоследствии было решено перенести матч. Отметим, что это — первый скандал, связанный с дискриминацией, из-за которого матч был перенесен на следующий день.