Иран тормозит выплаты семьям погибших в катастрофе самолета МАУ

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Семьи жертв сбитого «Боинга» еще долго будут ожидать выплат Ирана. Официальный Тегеран вновь затормозил выплаты семьям погибших в катастрофе самолета МАУ.

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил, что правительство Ирана должно было заложить в бюджет на 2021 год 200 млн евро для компенсации семьям погибших в авиакатастрофе.

Правительство отозвало это предложение, поскольку предполагалось, что 200 млн будут выделены именно из фонда национального развития. Это решение повлекло серьезные внутренние дискуссии в иранском обществе.

Но мы будем приветствовать планы иранского правительства зарезервировать определенную сумму средств в бюджете для выплаты компенсаций, — цитирует Енина «Громадське радіо».

Дипломат рассказал, что переговоры с иранской стороной о размере компенсаций пока не начинали.

Киев исходит из того, что уровень компенсации в значительной степени будет зависеть от обстоятельств катастрофы и от уровня сотрудничества и обеспечения объективного и беспристрастного расследования.

В ноябре в Офисе генпрокурора заявили, что Иран расследует катастрофу как непредумышленное убийство и виновники катастрофы могут получить не более трех лет тюрьмы. Кроме того, речь шла об игнорировании Ираном запросов Украины. Тегеран не показывал все данные следствия.

В начале декабря Офис генпрокурора сообщал, что украинское следствие до сих пор не получило обещанных Ираном материалов и доказательств.

Украинский самолет сбили 8 января в столице Ирана двумя ракетами ПВО. Все 176 человек на борту погибли. Через несколько дней Иран признал, что его войска случайно сбили самолет. Разведки США и стран Евросоюза еще 9 января сообщали, что виновниками трагедии являются военные. Украинские власти заявили об ответственности Ирана 11 января.

В Министерстве обороны Ирана считают ответственным за трагедию оператора ракетной системы. Иран обнародовал отчет о причинах катастрофы. В нем говорилось, что комплекс ПВО «забыли» перенастроить после перемещения, поэтому он ошибочно определил самолет как цель.