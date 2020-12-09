Забастовка на шахте «Лесная». Фото: slovoidilo.ua

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Забастовку шахтеров на Львовщине устроили десятки горняков государственного предприятия «Львовуголь».

Во вторник, 8 декабря, 75 работников шахты «Лесная» спустились в шахту, но отказываются работать. По состоянию на утро 9 декабря они остаются под землей. Они требуют погасили задолженности по заработной плате. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины и Конфедерации свободных профсоюзов Украины Михаил Волынец на собственной странице в Facebook.

По его словам, шахтеры находятся в камере ожидания в приствольном дворе. В этом помещении очень холодно.

Безденежье побуждало людей к радикальным действиям. Они отказались работать даром и объявили о невыезде из шахты до решения вопроса по выплате долга по зарплате за сентябрь-октябрь 2020, — говорится в открытом письме профсоюзных организаций ГП «Львовуголь».

Также, по словам Волынца, в городе Нововолынске горняки шахты «Бужанская» 8 декабря остаются под землей и отказываются выехать из шахты. Еще часть шахтеров устроили протест у здания администрации «Волыньуголь».

А в Донецкой области еще с прошлой недели протестуют горняки шахты «Украина». А на шахте «Капитальная» в городе Мирнограде шахтеры окончательно прекратили все работы.

Напомним, в сентябре состоялись масштабные протесты шахтеров в Кривом Роге. Под землей бастовали 393 работника шахт Криворожского железорудного комбината.