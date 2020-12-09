Страйк на шахті «Лісова». Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n147515-75-shahtariv-rozpochaly-pidzemnyy-strayk-na-lvivschyni-cherez-zarplatni-borgy.html

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Страйк шахтарів на Львівщині влаштували десятки гірників державного підприємства «Львіввугілля».

У вівторок, 8 грудня, 75 працівників шахти «Лісова» спустилися в шахту, але відмовляються працювати. Станом на ранок 9 грудня вони залишаються під землею. Вони вимагають погасили заборгованості із заробітної плати. Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України і Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець на власній сторінці у Facebook.

За його словами, шахтарі знаходяться в камері очікування у приствольному дворі. У цьому приміщенні дуже холодно.

Безгрошів’я спонукало людей до радикальних дій. Вони відмовились працювати задарма і оголосили про невиїзд з шахти до вирішення питання по виплаті боргу по зарплаті за вересень-жовтень 2020, — йдеться у відкритому листі профспілкових організацій ДП «Львіввугілля».

Також, за словами Волинця, у місті Нововолинську гірники шахти «Бужанська» 8 грудня залишаються під землею й відмовляються виїхати з шахти. Ще частина шахтарів влаштували протест біля будівлі адміністрації «Волиньвугілля».

А в Донецькій області ще з минулого тижня протестують гірники шахти «Україна». А на шахті «Капітальна» у місті Мирнограді шахтарі остаточно припинили всі роботи.

Нагадаємо, у вересні відбулися масштабні протести шахтарів у Кривому Розі. Під землею страйкували участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату.