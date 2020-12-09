«Динамо» і «Ференцварош» зіграли «на результат» — відео, фото і коментарі

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Ракурс

Ліга чемпіонів попрощалася з Києвом. На порожньому НСК «Олімпійський» 8 грудня відбувся матч шостого туру групового раунду Ліги чемпіонів. Київське «Динамо» мінімально перемогло 1:0 в угорського «Ференцвароша», який тренує «зірка» киян Сергій Ребров.

Саме в очному поєдинку командам зі столиць України та Угорщини, які перед заключним туром мали однакову кількість очок внаслідок нічиєї у першій своїй зустрічі, належало вирішити, хто продовжить єврокубковий виступ навесні — уже в Лізі Європи.

Команди зіграли «на результат» — обережно й неспішно, адже ціна помилки в цьому поєдинку була надзвичайно високою. «Динамо» обрало тактику гри другим номером і зробило ставку на швидкі контратаки. Тільки в другому таймі українська команда почала діяти агресивніше і з пресингом.

Рівно за годину після стартового свистка стався переломний момент у грі: динамівці заробили штрафний на лівому фланзі, який призвів до надважливого голу. Карлос де Пена навісив зі стандарту до штрафного, Томаш Кендзьора на ближній стійці продовжив політ м’яча далі, а Денис Попов головою вколотив сферу в сітку воріт «Ференцвароша.

У підсумку 1:0 — перший єврокубковий гол Попова вивів «Динамо» до 1/16 фіналу Ліги Європи.

Ребров після матчу нагадав, що «Ференцварош» уперше за 25 років виступив в основній сітці Ліги чемпіонів.

Я сказав своїм підопічним у роздягальні, що мені не соромно за гру, і вони сьогодні повинні пишатися своєю грою. У Києві ми показали гідний футбол. За такої гри дуже складно створювати багато моментів. Ми створили три-чотири дуже хороших моменти. На такому рівні, якщо ти не реалізовуєш свої моменти, ніхто тобі не даватиме п’ять-шість таких шансів. Жоден наш гравець узагалі не мав досвіду ігор у Лізі чемпіонів до нинішнього сезону. І відразу потрапити в таку групу — це дуже непросто, — розповів Ребров.

Луческу повідомив, що гра відбувалася у складних умовах — за дуже низької температури на газоні не найкращої якості, де неможливо було грати швидко, в один дотик.

Сьогодні для мене найважливішим був результат, решта мала відійти на другий план. У перерві я сказав своїм гравцям, що ми повинні активніше діяти в атаці, якщо хочемо виграти. Ми змусили суперників більше помилятися, забили гол, — заявив тренер «Динамо».

На питання про зимове посилення складу румун відповів, що це питання залежить не від нього.

Я тренував цих хлопців із самого початку сезону. Ці гравці виросли разом із командою. Сьогодні у нас у складі було 8 українців і всього 3 легіонери, у складі «Ференцвароша» — навпаки, 9 легіонерів і всього 2 угорця.

Нагадаємо, що «Динамо» за каденції Луческу вже виграло Суперкубок України, пробилося до Ліги чемпіонів, вийшло в єврокубкову весну-2021 і перебуває на першому місці в чемпіонаті України.