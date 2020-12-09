«Динамо» и «Ференцварош» сыграли «на результат», фото — Динамо

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Ракурс

Лига чемпионов попрощалась с Киевом. На пустом НСК «Олимпийский» 8 декабря состоялся матч шестого тура группового раунда Лиги чемпионов. Киевское «Динамо» минимально победило 1:0 венгерский «Ференцварош», который тренирует «звезда» киевлян Сергей Ребров.

Именно в очном поединке командам из столиц Украины и Венгрии, у которых перед заключительным туром было одинаковое количество очков, предстояло решить, кто продолжит еврокубковый выступление весной уже в Лиге Европы.

Команды сыграли «на результат» — осторожно и неспешно, ведь цена ошибки в этом поединке была чрезвычайно высокой. «Динамо» выбрало тактику игры вторым номером и сделало ставку на быстрые контратаки. Только во втором тайме украинская команда начала действовать агрессивнее и с прессингом.

Ровно через час после стартового свистка произошел переломный момент в игре: динамовцы заработали штрафной на левом фланге, который привел к важнейшему голу. Карлос де Пена навесил со стандарта в штрафную, Томаш Кендзера на ближней штанге продлил полет мяча дальше, а Денис Попов головой вколотил сферу в сетку ворот «Ференцвароша.

В итоге 1:0 — первый еврокубковый гол Попова вывел «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы.

Ребров после матча напомнил, что «Ференцварош» впервые за 25 лет выступил в основной сетке Лиги чемпионов.

Я сказал своим подопечным в раздевалке, что мне не стыдно за игру, и они сегодня должны гордиться своей игрой. В Киеве мы показали достойный футбол. При такой игре очень сложно создавать много моментов. Мы создали три-четыре очень хороших момента. На таком уровне, если ты не реализуешь свои моменты, никто тебе не даст пять-шесть таких шансов. Ни один наш игрок вообще не имел опыта игр в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне. И сразу попасть в такую ​​группу — это очень непросто, — рассказал Ребров.

Луческу сообщил, что игра проходила в сложных условиях — при очень низкой температуре на газоне не лучшего качества, где невозможно было играть быстро, в одно касание.

Сегодня для меня самым важным был результат, остальное отходило на второй план. В перерыве я сказал своим игрокам, что мы должны активнее действовать в атаке, если хотим выиграть. Мы заставили соперников больше ошибаться, забили гол, — заявил тренер «Динамо».

На вопрос о зимнем усиление состава румын ответил, что этот вопрос зависит не от него.

Я тренировал этих парней с самого начала сезона. Эти игроки выросли вместе с командой. Сегодня у нас в составе было 8 украинцев и всего 3 легионера, в составе «Ференцвароша» — 9 легионеров и всего 2 венгра.

Напомним, что «Динамо» при каденции Луческу уже выиграло Суперкубок Украины, пробилось в Лигу чемпионов, вышло в еврокубковую весну-2021 и находится на первом месте в чемпионате Украины.