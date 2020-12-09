Конгресс США одобрил помощь ВСУ и санкции против Nord Stream 2

Конгресс США одобрил помощь ВСУ. Фото: pravda.com

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Военную помощь Украине и расширенные санкции против газопровода «Северный поток-2» одобрили в американском Конгрессе.

Члены Палаты представителей Конгресса 8 декабря большинством голосов поддержали законопроект об оборонном бюджете на 2021 финансовый год, куда входит помощь ВСУ и санкции против Nord Stream 2. «За» проголосовали 289 из 431 членов Палаты представителей. Об этом сообщается в пояснительном документе к законопроекту.

Говорится о предоставлении Украине военной помощи в 250 млн долл. в рамках военного бюджета США на 2021 финансовый год. Эти деньги пойдут на поддержку и помощь Вооруженным силам Украины.

Законопроект предусматривает и введение санкций против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Ограничения введут при содействии продажи, аренде или предоставлении трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставления страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

Кроме того, в документе прописаны и санкции против Турции за приобретение ею российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Напомним, летом Соединенные Штаты Америки утвердили весь пакет помощи безопасности Украине на сумму 250 млн долл. по программе «Инициатива безопасности помощи Украине» (USAI).