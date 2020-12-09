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Ракурс
Конгрес США схвалив допомогу ЗСУ. Фото: pravda.com

Конгрес США схвалив допомогу ЗСУ та санкції проти Nord Stream 2

9 гру 2020, 09:12
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Військову допомогу Україні та розширені санкції проти газогону «Північний потік-2» схвалили в американському Конгресі.

Члени Палати представників Конгресу 8 грудня більшістю голосів підтримали законопроект про оборонний бюджет на фінансовий 2021 рік, куди входить допомога ЗСУ та санкції проти Nord Stream 2. «За» проголосували 289 з 431 членів Палати представників. Про це повідомляється в пояснювальному документі до законопроекту.

Зазначається про надання Україні військової допомоги у 250 млн дол. у рамках військового бюджету США на 2021 фінансовий рік. Ці гроші підуть на підтримку та допомогу Збройним силам України.

Законопроект передбачає і введення санкцій проти російських газогонів «Північний потік-2» та «Турецький потік». Обмеження введуть за сприяння продажу, оренду або надання трубоукладальних судів для будівництва газопроводів, надання страхування і перестрахування, а також послуг або приміщень для технічної модернізації суден, пов’язаних з будівництвом газопроводу.


Крім того, у документі прописані й санкції проти Туреччини за придбання нею російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

Нагадаємо, влітку Сполучені Штати Америки затвердили весь пакет безпекової допомоги Україні на суму 250 млн дол. за програмою «Ініціатива безпекової допомоги Україні» (USAI).

Джерело: Ракурс


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