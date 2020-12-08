Ребров против Луческу — в Киеве будет бой «Динамо» с «Ференцварошем» за Лигу Европы

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Во вторник, 8 декабря, киевское «Динамо» примет на «Олимпийском» «Ференцварош» в шестом туре группового раунда Лиги чемпионов 2020/21.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Украине и связанными с этим ограничениями на проведение массовых мероприятий матч состоится при пустых трибунах.

Прямую трансляцию с НСК «Олимпийский» будет вести телеканал «Футбол 1». Включение со стадиона начнется в 21.50, а стартовый свисток прозвучит в 22.00.

Это определяющий поединок для обеих команд, поскольку к последнему туру группового раунда Лиги чемпионов «Динамо» и «Ференцварош» пришли с одним набранным пунктом. В Киеве они разыграют третье место в группе — путевку в весенний этап Лиги Европы.

Сергей Ребров, бывший игрок и главный тренер «Динамо», который сейчас возглавляет «Ференцварош», рассказал перед матчем, что Киев для него — родной город и он «рад вернуться, сыграть в футбол на высоком уровне».

Я профессионал, и люблю свою работу, люблю помогать футболистам. Я точно сделаю все, помогу игрокам, но завтра все зависит от них — от их настроения, желания, понимания, за счет чего мы хотим победить такую ​​сильную команду, — рассказал Ребров.

Наставник «Динамо» Мирча Луческу сообщил, что у соперника «достаточно расширенный состав, «у них всего несколько венгров, а остальные 20 игроков многонациональные, они представляют сборные разных стран, и у них в этом плане шире выбор и больше вариантов для ведения игры».

Луческу пообещал дать бой в этом противостоянии и учесть ошибки матча соперников в стартовом туре ЛЧ. Тогда «Динамо» сыграло в Будапеште 2:2, упустив победу на последних минутах.