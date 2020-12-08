Ребров проти Луческу — у Києві буде бій «Динамо» з «Ференцварошем» за Лігу Європи, фото — "Динамо"

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У вівторок, 8 грудня, київське «Динамо» прийме на «Олімпійському» «Ференцварош» у шостому турі групового раунду Ліги чемпіонів 2020/21.

У зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією в Україні та пов’язаними з цим обмеженнями на проведення масових заходів матч відбудеться без глядачів на трибунах.

Пряму трансляцію з НСК «Олімпійський» буде вести телеканал «Футбол 1». Включення зі стадіону почнеться о 21.50, а стартовий свисток пролунає о 22.00.

Це визначальний поєдинок для обох команд, оскільки до останнього туру групового раунду Ліги чемпіонів «Динамо» і «Ференцварош» прийшли із одним набраним пунктом, тому у Києві розіграють третє місце — путівку у весняний етап Ліги Європи.

Сергій Ребров, колишній гравець і головний тренер «Динамо», який нині очолює «Ференцварош», розповів перед матчем, що Київ для нього — рідне місто і він «радий повернутися, зіграти у футбол на найвищому рівні».

Я професіонал, і люблю свою роботу, люблю допомагати футболістам. Я точно зроблю все, допоможу гравцям, але завтра все залежить від них — від їхнього настрою, бажання, розуміння, за рахунок чого ми хочемо перемогти таку сильну команду, — розповів Ребров.

Наставник «Динамо» Мірча Луческу повідомив, що у суперника «досить розширений склад, у них усього кілька угорців, а решта 20 гравців багатонаціональні, вони представляють збірні різних країн, і у них в цьому плані ширше вибір і більше варіантів для ведення гри».

Луческу пообіцяв дати бій у цьому протистоянні і врахувати помилки матчу суперників у стартовому турі ЛЧ. Тоді «Динамо» зіграло 2:2 у Будапешті, пропустивши гол на останніх хвилинах матчу.