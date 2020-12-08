90-річна британка першою в світі отримала щеплення від COVID-19. Фото: PA MEDIA

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Першою людиною у світі, який отримала щеплення від коронавірусу, стала 90-річна мешканка Північної Ірландії Маргарет Кінан.

Жінці ввели препарат компанії Pfizer / BioNTech поза клінічними випробуваннями. Щеплення їй зробили 8 грудня о 6.31 за місцевим часом в університетській лікарні Ковентрі. Через тиждень пенсіонерці виповниться 91 рік. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією BBC, 8 грудня у Великій Британії розпочинають проводити масову вакцинацію населення від коронавірусу. З сьогодні дня в майже 70 лікарень по всій країні почне надходити вакцина від Pfizer та BioNTech. Урядова програма з вакцинації, не є обов’язковою для британців, але спрямована на захист найбільш уразливих груп населення.

Першими препарат отримають люди старші за 80 років, мешканці будинків для літніх людей та їхні працівники, а також медичні працівники. Велика Британія стане першою країною у світі, яка почне використовувати вакцину Pfizer після того, як її використання схвалили на минулому тижні.

Британський уряд замовив у Pfizer і BioNTech 40 млн доз вакцини для вакцинації 20 млн осіб. На першому етапі влада розраховує використати 800 тис. доз.

Тим часом Daily Express із посиланням на власні джерела пише, що королева Великої Британії Єлизавета II не буде вакцинуватися від коронавірусу на особливих умовах. Монархиня отримає щеплення в порядку черги.

Як відомо, вакцина Pfizer використовує крихітний фрагмент генетичного коду COVID-19 і «вчить» організм боротися з коронавірусом. Також вона зміцнює імунітет.

Нагадаємо, в Брюсселі заявили, що перші вакцини проти коронавірусу можуть бути доставлені в держави Євросоюзу через три-чотири тижні. Всі країни, які беруть участь в спільних закупівлях ЄС, отримають препарат від COVID-19 одночасно.