90-летняя британка первой в мире получила прививку от COVID-19. Фото: PA MEDIA

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Первым человеком в мире, который получил прививку от коронавируса, стала 90-летняя жительница Северной Ирландии Маргарет Кинан.

Женщине ввели препарат компании Pfizer/BioNTech вне клинических испытаний. Прививку ей сделали 8 декабря в 6.31 по местному времени в университетской больнице Ковентри. Через неделю пенсионерке исполнится 91 год. Об этом сообщает Reuters.

По информации BBC, 8 декабря в Великобритании начинают проводить массовую вакцинацию населения от коронавируса. С сегодняшнего дня в почти 70 больниц по всей стране начнет поступать вакцина от Pfizer и BioNTech. Правительственная программа по вакцинации, не является обязательной для британцев, но направлена на защиту наиболее уязвимых групп населения.

Первыми препарат получат люди старше 80 лет, жители домов престарелых и их работники, а также медицинские работники. Великобритания станет первой страной в мире, которая начнет использовать вакцину Pfizer после того, как ее использование одобрили на прошлой неделе.

Британское правительство заказало у Pfizer и BioNTech 40 млн доз вакцины для вакцинации 20 млн человек. На первом этапе власти рассчитывают использовать 800 тыс. доз.

Тем временем Daily Express со ссылкой на собственные источники пишет, что королева Великобритании Елизавета II не будет вакцинироваться от коронавируса на особых условиях. Монархиня получит прививку в порядке очереди.

Как известно, вакцина Pfizer использует крошечный фрагмент генетического кода COVID-19 и «учит» организм бороться с коронавирусом. Также она укрепляет иммунитет.

Напомним, в Брюсселе заявили, что первые вакцины против коронавируса могут быть доставлены в государства Евросоюза через три-четыре недели. Все страны, которые участвуют в совместных закупках ЕС, получат препарат от COVID-19 одновременно.