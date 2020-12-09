Іран гальмує виплати родинам загиблих у катастрофі літака МАУ, фото — Громадське

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Родини жертв збитого «Боїнга» ще довго очікуватимуть виплат Ірану. Офіційний Тегеран знову загальмував виплати сім’ям загиблих у катастрофі літака МАУ.

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив, що уряд Ірану мав закласти у бюджет на 2021 рік 200 млн євро для компенсації рідним осіб, які загинули в авіакатастрофі.

Уряд вже відкликав цю пропозицію, оскільки передбачалось, що 200 млн будуть виділені саме з фонду національного розвитку, що спричинило серйозні внутрішні дискусії в іранському суспільстві. Але ми вітатимемо плани іранського уряду зарезервувати певну суму коштів у бюджеті для виплати компенсацій, — цитує Єніна «Громадське радіо».

Дипломат розповів, що переговори з іранською стороною про розмір компенсацій поки не розпочинали.

Київ виходить з того, що рівень компенсації значною мірою залежатиме від обставин катастрофи та від рівня співпраці та забезпечення об'єктивного і неупередженого розслідування.

У листопаді в Офісі генпрокурора заявили, що Іран розслідує катастрофу як ненавмисне вбивство і винуватці катастрофи можуть отримати не більше трьох років тюрми. Крім того, йшлося про ігнорування Іраном запитів України. Тегеран не показував усі дані слідства.

На початку грудня Офіс генпрокурора повідомляв, що українське слідство досі не отримало обіцяних Іраном матеріалів та доказів.

Український літак збили 8 січня у столиці Ірану двома ракетами ППО. Усі 176 осіб на борту загинули. Через кілька днів Іран визнав, що його війська випадково збили літак. Розвідки США та країн Євросоюзу ще 9 січня повідомляли, що у трагедії винні військові. Українська влада заявила про відповідальність Ірану 11 січня.

У Міністерстві оборони Ірану вважають відповідальним за трагедію оператора ракетної системи. Іран оприлюднив звіт про причини катастрофи. У ньому йшлося, що комплекс ППО «забули» переналаштувати після переміщення, тому він помилково визначив літак як ціль.