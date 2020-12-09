Матч ПСЖ - Істанбул. Фото: Sport.ua

https://racurs.ua/ua/n147517-match-psj-istanbul-dograut-z-novymy-suddyamy-cherez-rasystskyy-skandal.html

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Матч ПСЖ — «Істанбул» був скасований через расистський скандал. Протистояння у рамках шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між французьким «Парі Сен-Жермен» і турецьким «Істанбул Башакшехір» готові відновити вже сьогодні, 9 грудня.

На зустрічі працюватиме нова бригада суддів, оскільки минулого арбітра звинуватили у расизмі. Про це повідомляє прес-служба Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Зазначається, що гра розпочнеться о 19.55 і відновиться з 14 хвилини. В УЄФА наголосили, що проведуть ретельне розслідування дій судді, якого звинуватили у расизмі. В організації додали, що не сприймають будь-які прояви расизму і дискримінації у футболі.

Сам резервний суддя матчу Себастьян Колцеску відповів на звинувачення у расизмі. Він пояснив, що слово negru по-румунськи означає чорний, і зазначив, що він не расист.

Як відомо, зустріч, яка проходила у Парижі, була зупинена після того, як помічник тренера «Бешикташ» і колишній гравець збірної Камеруну П'єр Вебо отримав червону картку від головного арбітра зустрічі Овідіу Хацегана. При цьому резервний арбітр зустрічі Себастьян Колтеск, як стверджує турецький клуб, використовував щодо Вебо расистські терміни.

В результаті футболісти «Бешикташ» покинули поле і відправилася в роздягальню. Слідом за ними це зробили гравці ПСЖ. Згодом було вирішено перенести матч. Наголосимо, що це — перший скандал, пов’язаний з дискримінацією, через який матч було перенесено на наступний день.