Pornhub изменил правила пользования сайтом. Фото: hsto.org

https://racurs.ua/n147519-pornhub-izmenil-pravila-polzovaniya-saytom-posle-skandala-s-nesovershennoletnimi.html

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Порносайт Pornhub ограничил загрузку и скачивание видео на фоне журналистских расследований.

Правила пользованием сайта изменились после публикации расследования The New York Times о том, как сервис зарабатывает на насилии и видео с несовершеннолетними. Со вчерашнего дня, 8 декабря, введено ограничение на загрузку видео. Об этом сообщается на самом сайте.

Отмечается, что отныне загружать видео могут только партнеры Pornhub по контенту и участники Модельной программы сайта, которые зарабатывают на контенте. А с 2021 года ресурс введет систему идентификации пользователей, которые загружают видео.

Администрация сайта убеждает, что усилит модерацию контента и расширит список запрещенных тегов. Особенно внимательно теперь будет вестись работа по защите прав детей с помощью технологий CSAI Match и PhotoDNA, а также в поиске и удалении нелегального контента.

Накануне издание The New York Times написало, что сайт Pornhub зарабатывает на видео с реальными сценами насилия и несовершеннолетними. Одна женщина рассказала журналистам, что нашла более 50 роликов на сайте со своей 15-летней дочерью после ее исчезновения. Еще одна 19-летняя девушка призналась, что ее жестоко травили в школе, поскольку ее парень загрузил на этот ресурс интимное видео. Ситуация довела ее до наркозависимости, она даже пыталась покончить с собой.

После публикации журналистского расследования платежные системы Visa и Mastercard начали расследование в отношении банка MindGeek, который является материнской компанией Pornhub.

Напомним, в Приморском крае России задержали 18-летнего юношу, который транслировал порно на здании районной администрации во время празднования Масленицы.