Рік після Паризького саміту — Київ розповів, що робитиме далі в ТКГ, фото — Суспільне

https://racurs.ua/ua/n147520-rik-pislya-paryzkogo-samitu-kyyiv-rozpoviv-scho-robytyme-dali-v-tkg.html

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Мир на Донбасі через рік після саміту у Парижі не настав. 9 грудня 2019 року президенти України, Росії, Франції та канцлер Німеччини провели в Парижі чергові перемовини в «нормандському» форматі.

Ангела Меркель, Еммануель Макрон, Володимир Зеленський та Володимир Путін тоді домовилися про повне припинення вогню, обмін полоненими «всіх на всіх», відкриття нових пунктів пропуску, розмінування та нові ділянки розведення.

Та значного прогресу у врегулюванні збройного конфлікту на Донбасі не тільки не відбулося — сам переговорний процес знову зайшов в глухий кут. За час, що минув від останньої зустрічі лідерів «нормандської"четвірки, Україна втратила на фронті 54 військових.

Цього місяця також спливає дедлайн, про який торік оголосив президент Зеленський: за рік скінчити війну на Донбасі або змінити тактику переговорів.

В тристоронній контактній групі (ТКГ) 9 грудня повідомили, що наступними кроками Києва має стати:

подальше звільнення утримуваних осіб;

забезпечення повного і безумовного допуску міжнародних організацій, насамперед Міжнародного комітету Червоного хреста, до всіх утримуваних осіб;

відкриття і належного функціонування пунктів пропуску через лінію розмежування;

виконання безпекових умов (розмінування, розведення військ);

продовження обговорення робочих пропозицій України щодо виконання політичних аспектів висновків Паризького саміту.