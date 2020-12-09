Вакцина. Фото: Istock

https://racurs.ua/n147524-vakcina-ot-covid-19-bolshinstvo-pogibshih-vo-vremya-testirovaniya-v-ssha-poluchali-placebo.html

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Вакцина от коронавируса, которую разрабатывала американская компания Pfizer и немецкая BioNTech, привела к смерти шести человек. Они умерли во время испытаний.

Большинство погибших получали плацебо и были старше 55 лет. Об этом сообщает пресс-служба Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США.

Сообщается, что за отчетный период зафиксировали два летальных исхода в вакцинированной группе, и еще четыре в группе плацебо. Отмечается, что первая жертва из группы вакцинированных страдала от атеросклероза и ожирения. Участник тестирования умер спустя три дня после введения первой дозы препарата. В то же время у второго умершего участника из группы вакцинированных произошла остановка сердца через 60 дней после введения второй дозы препарата, а через три дня он умер.

Среди тех добровольцев, которые получали плацебо, два человека погибли от инсульта и инфаркта. Причина смерти еще двух участников испытаний пока выясняется. Трое из шести умерших были старше 55 лет.

Как известно, в июле Pfizer подписала с властями США контракт почти на 2 млрд долл. на поставку 100 млн доз вакцины, которая позволит привить 50 млн американцев. А в ноябре вакцина показала эффективность 95% в ходе клинических испытаний, и заключенным ранее контрактом дали ход.

До конца 2020 года разработчики препарата намерены выпустить к 50 млн доз, а в 2021 году — до 1,3 млрд доз. В компании разработали специальные контейнеры для перевозки лекарств, которые должны храниться при температуре около −70° по Цельсию.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцину от коронавируса совместного производства американской фармкомпании Pfizer и немецкой BioNTech начала 8 декабря использовать Великобритания. Массовой вакцинации предшествовала проверка препарата от COVID-19 на животных в лабораторных условиях, а затем на людях.