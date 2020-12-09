Солнце меняет погоду – когда начнется цикл максимальной активности, фото — Комментарии

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Ракурс

Солнечный цикл, который начался осенью, станет одним из самых сильных с момента отслеживания, предполагают американские ученые.

Солнечной цикличностью называют периодические изменения в активности светила, наиболее изученный вид которой — изменение числа пятен на нем. Уровень активности Солнца непостоянен, а циклы активности связаны с его магнитным полем, сообщает Solar Physics.

Каждые 11 лет полюса Солнца меняются местами: юг «переезжает» на север, а север — на юг. Пока непонятно, что движет этими процессами, но в момент, когда случается такой «переезд», магнитное поле наиболее слабое. После смены полюсов активность светила достигает максимума, а затем падает к следующему «переезду».

Последний солнечный минимум произошел год назад, в декабре 2019 года. Сегодня мы находимся в 25-м по счету солнечном цикле. Только что завершившийся 24-й цикл в своем пиковом состоянии насчитывал 116 солнечных пятен.

Ученые из NASA и Национального управления океаническими и атмосферными исследованиями США предполагали, что нынешний цикл будет иметь максимальное число пятен — 115 штук, — то есть его активность окажется примерно такой, как и в прошлый 11-летний цикл.

Однако ученый из университета Мэрилэнда (США) Скотт Макинтош считает иначе. Он и его коллеги изучили солнечную активность с самого начала наблюдений и заметили, что яркие точки мерцания ультрафиолета, связанные с циклами активности, перемещаются от полюсов к экватору в течение 20 лет, встречаясь посередине.

Имея противоположную полярность, во время такой встречи они нейтрализуют друг друга. Эти события нейтрализации и отмечают окончание одного солнечного цикла и начало следующего. Но отрезок времени между этими событиями может быть разным.

Ученые заметили, что между этим периодом времени и интенсивностью последующего солнечного цикла существует определенная взаимосвязь: чем короче временной отрезок между событиями нейтрализации, тем сильнее следующий солнечный цикл. Именно такими характеристиками обладал последний цикл, поэтому специалисты полагают, что в середине 2020-х нас ожидает один из максимумов активности светила.