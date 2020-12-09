Венгры обвинили Киев в создании «ситуации гражданской войны» на Закарпатье

Украина и Венгрия. Фото: Апостроф

https://racurs.ua/n147521-vengry-obvinili-kiev-v-sozdanii-situacii-grajdanskoy-voyny-na-zakarpate.html

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Венгры продолжают расшатывать ситуацию на Закарпатье, перекладывая ответственность за это на Киев. 2 декабря официальный сайт венгерской партии «Фидес» (Fidesz), опубликовал заявление о том, что Киев создал на Закарпатье «ситуацию гражданской войны».

Эта партия является неизменной правящей политической силой в Венгрии в течение последних 10 лет. Об этом сообщает BBC.

Несмотря на скандальные действия и заявления, которые осуществляют венгерские власти, сами закарпатские венгры заявляют, что стремятся быть мостиком между двумя странами. По словам главы Демократического союза венгров Украины Ласло Зубанича, пока многие вопросы можно решить спокойно, на кулуарном уровне.

В Венгрии должны понимать, что «гражданская война», особенно учитывая то, что творится на востоке Украины, в Киеве воспринимается совсем в другом контексте. Это подобно тому, как быку на корриде показать красное полотно. Думаю, что на этом уровне нужно обновить политический словарь, — добавил Зубанич.

Отметим, что в рамках социологического исследования по общественно-политической ситуации в регионе, которое проводилось во время фестиваля «Re: Open Закарпатье», выяснилось, что большинство опрошенных закарпатцев положительно относятся к поддержке Венгрией проектов в регионе.

В то же время около 32% считает, что это действительно дружеская помощь венгерскому меньшинству на Закарпатье, а 40% считают, что это содействие развитию края при согласованности действий венгерского правительства с условиями украинского правительства. Только 11% думают, что это ослабляет украинскую идентичность. В среде национальных меньшинств распределение мнений примерно такое же, говорится в аналитическом отчете по итогам опроса.

Напомним, конфликт Украины и Венгрии оценил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его мнению, Киев не настроен политически воевать с Венгрией. По его словам, войны не будет, поскольку Венгрия — это важная страна-сосед в Центральной Европе, а также член НАТО и ЕС.

Он отметил, что обе стороны должны уважать законодательство и национальные интересы друг друга. По мнению министра, в Украине возникает больше конфликтов с венграми, потому что оба государства «очень травмированы своей историей».