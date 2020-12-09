Угорці звинуватили Київ у створенні «ситуації громадянської війни» на Закарпатті

Угорщина і Україна. Фото: Апостроф

https://racurs.ua/ua/n147521-ugorci-zvynuvatyly-kyyiv-u-stvorenni-sytuaciyi-gromadyanskoyi-viyny-na-zakarpatti.html

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Угорці продовжують розхитувати ситуацію на Закарпатті, перекладаючи відповідальність за це на Київ. 2 грудня офіційний сайт угорської партії «Фідес» (Fidesz), опублікував заяву про те, що Київ створив на Закарпатті «ситуацію громадянської війни».

Ця партія є незмінною правлячою політичною силою в Угорщині протягом останніх 10 років. Про це повідомляє BBC.

Попри скандальні дії та заяви, які проводить угорська влада, самі закарпатські угорці заявляють, що прагнуть бути містком між двома країнами. За словами голови Демократичної спілки угорців України Ласло Зубанича, наразі багато питань можна вирішити спокійно, на кулуарному рівні.

В Угорщині мали б розуміти, що «громадянська війна», особливо з огляду на те, що твориться на сході України, в Києві сприймається зовсім в іншому контексті. Це схоже до того, як бику на кориді показати червоне полотнище. Думаю, що на цьому рівні потрібно оновити політичний словник, — додав Зубанич.

Наголосимо, що у рамках соціологічного дослідження щодо суспільно-політичної ситуації в регіоні, яке проводилося під час фестивалю «Re: Open Закарпаття», з’ясувалося, що більшість опитаних закарпатців позитивно ставляться до підтримки Угорщиною проєктів у регіоні.

Натомість близько 32% вважає, що це справді дружня допомога угорській меншині на Закарпатті, а 40% що це сприяння розвитку краю за умови узгодженості дій угорського уряду з умовами українського уряду. Лише 11% вважають, що це послаблює українську ідентичність. У середовищі національних меншин розподіл думок приблизно такий же, йдеться в аналітичному звіті за підсумками опитування.

Нагадаємо, конфлікт України та Угорщини оцінив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. На його думку, Київ не налаштований політично воювати з Угорщиною. За його словами, війни не буде, оскільки Угорщина — це важлива країна-сусід у Центральній Європі, а також член НАТО та ЄС.



Він наголосив, що обидві сторони повинні поважати законодавство і національні інтереси один одного. На думку міністра, в України виникає найбільше конфліктів з угорцями, бо обидві держави «дуже травмовані своєю історією».