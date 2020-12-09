Сонце змінює погоду – вчені озвучили прогноз максимальної активності, фото — Коментарі

https://racurs.ua/ua/n147523-sonce-zminuie-pogodu-vcheni-ozvuchyly-prognoz-maksymalnoyi-aktyvnosti-svityla.html

Ракурс

Сонячний цикл, який почався восени, стане одним з найсильніших з моменту відстеження, припускають американські вчені.

Сонячною циклічністю називають періодичні зміни в активності світила, найбільш вивчений вид якої — зміна числа плям на ньому. Рівень активності Сонця непостійний, а цикли активності пов’язані з його магнітним полем, повідомляє Solar Physics.

Кожні 11 років полюси Сонця змінюються місцями: південь «переїжджає" на північ, а північ — на південь. Невідомо, чому відбуваються такі процеси, але в момент, коли трапляється такий «переїзд», магнітне поле є найслабшим. Після зміни полюсів активність світила досягає максимуму, а потім знову падає до наступного «переїзду».

Останній сонячний мінімум стався рік тому, в грудні 2019 року. Сьогодні ми знаходимося у 25-му сонячному циклі. Тільки що завершився 24-й цикл, який нещодавно завершився налічував 116 сонячних плям у своєму піковому стані. Вчені з NASA і Національного управління океанічними та атмосферними дослідженнями США припускали, що нинішній цикл буде мати максимально 115 сонячних плям. Тож його активність буде приблизно такою ж, як і минулий 11-річний цикл.

Однак вчений з університету Меріленд (США) Скотт Макінтош вважає інакше. Він із колегами вивчав сонячну активність з самого початку спостережень і помітив, що яскраві точки мерехтіння ультрафіолету, пов’язані з циклами активності, переміщаються від полюсів до екватора протягом 20 років, зустрічаючись посередині.

Маючи протилежну полярність, під час такої зустрічі вони нейтралізують одна одну. Ці події нейтралізації відзначають закінчення одного сонячного циклу і початок наступного. Але відрізок часу між цими подіями може бути різним.

Вчені помітили, що між цим періодом часу та інтенсивністю подальшого сонячного циклу існує певний взаємозв'язок: чим коротший часовий відрізок між подіями нейтралізації, тим сильніший наступний сонячний цикл. Саме таким був останній цикл, тож фахівці вважають, що в середині 2020-х нас чекає одна з максимальних активностей Сонця.