Безопасна ли вакцина от COVID-19, рассказали ученые

https://racurs.ua/n147495-bezopasna-li-vakcina-ot-covid-19-rasskazali-uchenye.html

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Вакцину от коронавируса совместного производства американской фармкомпании Pfizer и немецкой BioNTech начала 8 декабря использовать Великобритания. Массовой вакцинации предшествовала проверка препарата от COVID-19 на животных в лабораторных условиях, а затем на людях.

Ученые проверяли эффективность вакцины после получения положительных данных о ее безопасности. На этом этапе приглашались волонтеры. В частности, для тестирования вакцины Pfizer/BioNTech привлекли около 40 тыс. человек, половина из которых получила вакцину от коронавируса, а другая — инъекцию плацебо. Все работы и выводы проходили независимую проверку. Несмотря на то, что испытания вакцины от СОVID-19 сейчас проходят очень быстро, они не обошли ни один из этих этапов, пишет ВВС.

Издание отмечает, что даже если человек уже болел коронавирусной инфекцией, ему предложат сделать прививку. Это потому, что естественный иммунитет — недолговечен, а иммунизация может обеспечить большую защиту. В рекомендациях Министерства здравоохранения Великобритании указано, что вакцинация больных «длинным» СОVID-19 также не вызывает опасений. Отметим, что в Британии вакцину одобряют лишь после того, как государственное агентство по регулированию лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения (MHRA) признает ее безопасной и эффективной.

В то же время вакцинировать больных коронавирусной болезнью нельзя, пока они полностью не поправятся. Издание отмечает существование неопровержимых научных доказательств того, что вакцинация — лучшая защита от серьезных инфекций. Ожидается, что вакцины против СОVID-19 остановят тяжелое течение болезни. Первыми прививки получат группы риска, например, люди пожилого возраста.