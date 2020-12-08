Чи безпечна вакцина від COVID-19, розповіли вчені

https://racurs.ua/ua/n147495-chy-bezpechna-vakcyna-vid-covid-19-rozpovily-vcheni.html

Ракурс

Вакцину від коронавірусу спільного виробництва американської фармкомпанії Pfizer і німецької BioNTech почала 8 грудня використовувати Велика Британія. Масовій вакцинації передувала перевірка препарату від COVID-19 на тваринах у лабораторних умовах, а потім на людях.

Вчені перевіряли ефективність вакцини після отримання позитивних даних про її безпеку. На цьому етапі запрошувалися волонтери. Зокрема, для тестування вакцини Pfizer/BioNTech залучили близько 40 тис. осіб, половина з яких отримала вакцину від коронавірусу, а інша — ін'єкцію плацебо. Всі роботи та висновки проходили незалежну перевірку. Не зважаючи на те, що випробування вакцини від СОVID-19 відбуваються із запаморочливою швидкістю, вони не оминули жодного з цих етапів, пише ВВС.

Видання зазначає, що навіть якщо людина вже хворіла на коронавірусну інфекцію, їй запропонують зробити щеплення. Це тому, що природний імунітет — недовговічний, а імунізація може забезпечити більший захист. У рекомендаціях Міністерства охорони здоров’я Великої Британії зазначено, що вакцинація хворих на «довгий» СОVID-19 також не викликає побоювань. Зауважимо, що у Британії вакцину схвалюють лише після того, як державне агентство з регулювання лікарських препаратів і товарів медичного призначення (MHRA) визнає її безпечною та ефективною.

Водночас вакцинувати хворих на коронавірусну хворобу не можна, поки вони повністю не одужають. Видання наголошує на існуванні неспростовних наукових доказів того, що вакцинація — найкращий захист від серйозних інфекцій. Вакцини проти СОVID-19 зупинять важкий перебіг хвороби. Першими щеплення отримають групи ризику, наприклад, люди літнього віку.