Вакцина. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n147524-vakcyna-vid-covid-19-bilshist-zagyblyh-pid-chas-testuvan-u-ssha-otrymuvaly-placebo.html

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Вакцина від коронавірусу, яку розробляла американська компанія Pfizer і німецька BioNTech, призвела до смерті шістьох людей, які померли під час випробувань.

Більшість загиблих отримували плацебо. Про це повідомляє прес-служба Управління з питань якості продовольства і медикаментів (FDA) США.

Повідомляється, що за звітний період зафіксували два летальні випадки у вакцинованій групі, та ще чотири у групі плацебо. Наголошується, що перша жертва з групи вакцинованих страждала від атеросклерозу та ожиріння. Учасник тестувань помер через три дні після введення першої дози препарату. Натомість у другого померлого учасника з групи вакцинованих сталася зупинка серця через 60 днів після введення другої дози препарату, а через три дні він помер.

З тих добровольців, які отримували плацебо, двоє людей померли від інсульту і інфаркту. Причина смерті ще двох учасників випробувань поки з’ясовується. Троє з шести померлих були старше 55 років.

Як відомо, у липні Pfizer підписала з владою США контракт майже на 2 млрд дол. на поставку 100 млн доз вакцини, яка дозволить прищепити 50 млн американців. А у листопаді вакцина показала ефективність 95% у ході клінічних випробувань, і укладеним раніше контрактом дали хід.

До кінця 2020 року розробники препарату мають намір випустити до 50 млн доз, а у 2021 році — до 1,3 млрд доз. У компанії розробили спеціальні контейнери для перевезення ліків, які повинні зберігатися при температурі близько −70° за Цельсієм.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцину від коронавірусу спільного виробництва американської фармкомпанії Pfizer і німецької BioNTech почала 8 грудня використовувати Велика Британія. Масовій вакцинації передувала перевірка препарату від COVID-19 на тваринах у лабораторних умовах, а потім на людях.