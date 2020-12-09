Золота рибка. Фото: CNN

https://racurs.ua/ua/n147527-gigantsku-zolotu-rybku-z-rekordnou-vagou-vidshukaly-u-ssha-foto-tvaryny.html

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Гігантську золоту рибку з рекордною вагою у 4 кг виловили працівники парку в озері Оук-Гроув у Північній Кароліні, США. Довжина рибки склала 38 см.

Натомість стандартна вага для риби цього виду не перевищує 300 грамів. Про це повідомляє CNN.

Директор парку Greenways Тай Хук заявив, що й гадки не має, як довго риба була в цьому озері. Востаннє вони вивчали озеро 10 років тому, але тоді не було й натяку на золоту рибку. Загадкову тварину виявили випадково, перевіряючи стан екосистеми озера та якість води.





Під час перевірки гігантська риба вискочила з водойми, і її швидко сфотографували. За словами директора парку, озеро переважно використовують для риболовлі, хоча рибалкам рекомендують викинути рибу після того, як спіймали її. Власне, з золотою рибкою це й зробили працівники парку.

Ми думаємо, що хтось, мабуть, просто впустив свою рибу в озеро, не хотів змивати її в унітаз, — додав Хук.



Наголосимо, що у Книзі рекордів Гіннеса говориться, що розмір найдовшої з відомих золотих рибок — 47,5 см від носа до плавця. Вона належить чоловікові з Нідерландів, однак її точна вага невідома.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що новий вид сови, яка жила на планеті близько 40 тис. років тому, виявили аргентинські палеонтологи. Птах був значних розмірів і полював на більш дрібних сов. Скам’янілі останки сови виявили у формації Кангагуа, розташованої в еквадорській провінції Чимборасо. Новий вид отримав назву Asio ecuadoriensis.