План “Б” щодо Донбасу готує РНБО — Кравчук

https://racurs.ua/ua/n147528-plan-b-schodo-donbasu-gotuie-rnbo-kravchuk.html

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Про план «Б» щодо Донбасу, запропонований Радою нацбезпеки і оборони України в контексті «посилення дії по врегулюванню ситуації", розповів очільник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

Є відповідна заява секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що вони готують рішення щодо посилення дії по врегулювання ситуації на Донбасі. Це і є, по-суті, план «Б». Якщо ми і надалі відчуватимемо, що руху вперед немає, і що все блокується абсолютно свідомо, а не випадково, то, моя позиція така, що ми маємо шукати інші шляхи тиску на Росію — інші можливості, інші форми, — зазначив Кравчук в коментарі УНН.

Торік 9 грудня у Парижі відбувся саміт глав держав та урядів країн «нормандської четвірки» — Франції, Німеччини, Росії та України. За підсумками зустрічі сторони погодили низку домовленостей, серед яких — визначити нові КПВВ, провести обмін утримуваних осіб, запровадити припинення вогню тощо. Кравчук розповів, чи вдалося досягти виконання домовленостей, досягнутих у Парижі.

«Нормандський формат» приймає рішення, а майданчик для вироблення шляхів, пропозицій і конкретних кроків, покладається на мінський переговорний процес, тобто на Тристоронню контактну групу… Все є, але воно не діє тільки тому, що Росія на передній план ставить політичні питання, а потім всі інші — безпекові, гуманітарні тощо. Вона про інші питання каже прямо: ці питання не будуть вирішуватися до тих пір, поки не будуть вирішені політичні питання, — зазначив Кравчук.

Нагадаємо, раніше Кравчук заявляв, що «план Б» по Донбасу може бути затверджений Радою національної безпеки і оборони України на початку 2021 року.