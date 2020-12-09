Коронавірус і Трамп – про що найчастіше писали в Twitter у 2020 році, фото — tadviser.ru

https://racurs.ua/ua/n147529-koronavirus-i-tramp-pro-scho-naychastishe-pysaly-v-twitter-u-2020-roci.html

Ракурс

Користувачі Twitter найчастіше писали у 2020 році про коронавірус та обговорювали Дональда Трампа.

Першу позицію отримав тег #COVID19. Друге місце — #BlackLivesMatter, тег присвячений руху проти поліцейської жорстокості щодо темношкірих. Третім за популярністю став тег #StayHome. Такі підсумки підбила соціальна мережа у своєму блозі.

Найбільш обговорюваною персоною року в Twitter став президент США Дональд Трамп. Крім нього, до першої десятку потрапили:

новообраний президент США Джо Байден;

Джордж Флойд, чия смерть спровокувала протести в США та рух BlackLivesMatter;

загиблий баскетболіст Кобі Браянт;

екс-президент США Барак Обама;

корейська попгрупа BTS;

премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді;

репер Каньє Вест;

засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск;

наступний віцепрезидент США Камала Гарріс.

Найпопулярнішим виявився запис про смерть актора Чедвіка Боузмана («Чорна пантера», «42», «Перший месник: Протистояння»), який набрав понад 7 млн реакцій.

Найпопулярніші у 2020 році емоджі виглядають так:

Раніше «Ракурс» писав, що найпопулярнішими запитами українців в Google стали: «коронавірус рекомендації», «вибори у США», Google Classroom, «на урок», «холостячка», «свята 2020», «карантин в Україні» та Zoom.