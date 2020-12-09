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Ракурс
Коронавірус і Трамп – про що найчастіше писали в Twitter у 2020 році, фото — tadviser.ru

Коронавірус і Трамп — про що найчастіше писали в Twitter у 2020 році

9 гру 2020, 12:09
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Користувачі Twitter найчастіше писали у 2020 році про коронавірус та обговорювали Дональда Трампа.

Першу позицію отримав тег #COVID19. Друге місце — #BlackLivesMatter, тег присвячений руху проти поліцейської жорстокості щодо темношкірих. Третім за популярністю став тег #StayHome. Такі підсумки підбила соціальна мережа у своєму блозі.

Найбільш обговорюваною персоною року в Twitter став президент США Дональд Трамп. Крім нього, до першої десятку потрапили:

  • новообраний президент США Джо Байден;
  • Джордж Флойд, чия смерть спровокувала протести в США та рух BlackLivesMatter;
  • загиблий баскетболіст Кобі Браянт;
  • екс-президент США Барак Обама;
  • корейська попгрупа BTS;
  • премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді;
  • репер Каньє Вест;
  • засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск;
  • наступний віцепрезидент США Камала Гарріс.

Найпопулярнішим виявився запис про смерть актора Чедвіка Боузмана («Чорна пантера», «42», «Перший месник: Протистояння»), який набрав понад 7 млн реакцій.

Найпопулярніші у 2020 році емоджі виглядають так:


Раніше «Ракурс» писав, що найпопулярнішими запитами українців в Google стали: «коронавірус рекомендації», «вибори у США», Google Classroom, «на урок», «холостячка», «свята 2020», «карантин в Україні» та Zoom.

Джерело: Ракурс


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