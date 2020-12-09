Шенгенская виза. Фото: Еспресо

https://racurs.ua/n147531-proverki-pri-vydache-shengenskih-viz-ujestochaet-evrosouz.html

Ракурс

Шенгенская виза, которая необходима для путешествий в страны Шенгенской зоны, станет менее доступной для получения. Европейский парламент и представители Совета ЕС договорились о реформе Визовой информационной системы (VIS).

Ее используют для регистрации и проверки лиц, оформляющих краткосрочные шенгенские визы и вида на жительство. Реформа позволит подробнее проверять данные заявителей, и обеспечит совместимость с другими базами данных. Об этом сообщает Совет ЕС.

Отмечается, что реформа предусматривает создание централизованной базы данных с информацией о краткосрочных визах, долгосрочных визах и видах на жительство для полной проверки подлинности документов. В базу внесут скан страницы с биографическими данными проездного документа, чтобы упростить поиск и высылку нелегалов.

Также в рамках реформы будет снижен возраст для снятия отпечатков пальцев с 12 лет до 6 лет (для борьбы с торговлей детьми) и введут верхнюю границу — отпечатки пальцев лиц старше 75 лет не будут включать в VIS. Сама база будет искать и сравнивать данные Шенгенской информационной системы, системы въезда-выезда (EES), ETIAS, Eurodac, данные Европола, ECRIS-TCN и Интерпола.

Целью реформы является усиление проверок безопасности ЕС. Новая система позволит выявлять лиц с несколькими удостоверениями личности, нарушителей, пропавших без вести, террористов и преступников.

Нынешняя визовая система, которая помогает визовым, пограничным, миграционным органам, работает с 2011 года, и в ней достаточно много «дыр» и устарелых механизмов. Модернизированную систему введут до конца 2023 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что граждане Украины могут пересечь транзитом территорию Венгрии, и не нуждаются в получении индивидуального разрешения, если возвращаются домой автотранспортом.