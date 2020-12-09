Приватбанк. Фото: пресс-служба банка

https://racurs.ua/n147534-isk-privatbanka-k-kolomoyskomu-na-600-mln-doll-rassmotryat-v-izraile-detali.html

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Дело «Приватбанка» продолжает рассматриваться в суде. 18 декабря 2019 года «ПриватБанк» подал иск против своих бывших владельцев и других ответчиков в Окружной суд Тель-Авива по схеме присвоения средств в размере не менее 600 млн долл.

Эти средства были незаконно выведены из «ПриватБанка» в период с 2007 по 2011 годы и размещены на банковском счете в одном из крупнейших банков Израиля — Израильском Банка Дисконт (IBD). Об этом сообщает пресс-служба «ПриватБанка».

«ПриватБанк» обратился в банк с иском как к одному из ответчиков в Израиле, в связи с содействием IBD незаконному присвоению средств. Банк обвиняют в нарушении своих обязанностей перед «ПриватБанком», поскольку он позволил осуществить мошеннические перечисления средств.

Сейчас IBD обратился в израильский суд с ходатайством об отклонении иска. Израильский суд заслушал возражения «ПриватБанка» против ходатайства в июле 2020 года. Уже 7 декабря 2020 года судья Окружного суда Тель-Авива вынес свое решение, которым отказал в удовлетворении ходатайства израильского банка в полном объеме, и решил, что исковые требования должны стать предметом полноценного судебного разбирательства.

«ПриватБанк» признал важность рассмотрения иска «ПриватБанка» незамедлительно и без привязки к производствам в Великобритании и США, касающиеся других убытков, понесенных «ПриватБанком» из-за других мошеннических схем, и заявил, что требует дальнейшего рассмотрения дела.

Теперь IBD обязуется подать апелляцию против иска «ПриватБанка», и предоставить объяснения относительно событий и обстоятельств, которые привели к незаконному выводу из «ПриватБанка» более 600 млн долл. путем их перечисления на банковский счет IBD.

Напомним, ранее мы сообщали, что «ПриватБанк» проиграл в суде фирме олигарха Игоря Коломойского. Общество с ограниченной ответственностью «Арлан», владельцами которого являются Игорь Коломойский и его деловой партнер Геннадий Боголюбов, выиграло судебный иск. Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск ООО «Арлан» и принял решение о взыскании с «ПриватБанка» 17,3 млн грн.