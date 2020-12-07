Усиленную резолюцию против милитаризации Крыма приняли в ООН. Фото: news.un.org

https://racurs.ua/n147458-usilennuu-rezoluciu-protiv-militarizacii-kryma-prinyala-genassambleya-oon.html

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Проект усиленной резолюции Украины по российской милитаризации оккупированного Крыма 7 декабря поддержала Генеральная ассамблея ООН.

Проект украинской резолюции поддержали 63 страны, против выступили 17, и еще 62 государства воздержались. Против голосовали Российская Федерация и Беларусь. Также против документа выступили Армения, Сербия, Сирия, Венесуэла, Китай, Куба, КНДР, Зимбабве, Камбоджа, Кыргызстан, Лаос, Мьянма, Никарагуа и Иран. Об этом сообщалось во время заседания, которое транслировалось на веб-странице ООН.

Принятие резолюции поддержали Германия, Грузия, Венгрия, Польша, Франция, Хорватия, Израиль, Италия, США, Турция, Британия, Эстония, Швейцария и Кипр.

Принятие крымской резолюции уже поприветствовали в Министерстве иностранных дел Украины. Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что обновленный документ является новым элементом растущего правового давления на Российскую Федерацию.

Принятие резолюции свидетельствует о том, что милитаризация Крыма, которая осуществляется Россией как государством-оккупантом, остается в центре внимания международного сообщества, которое рассматривает превращения Крыма в огромную военную базу как прямую угрозу безопасности и стабильности в регионе, — цитирует министра пресс-служба дипломатического ведомства.

Напомним, 18 ноября третий комитет Генеральной ассамблеи ООН одобрил проект обновленной резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. В резолюции говорилось о многочисленных фактах массовых нарушений прав человека на оккупированном полуострове.