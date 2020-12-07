Чемпионат мира-2022 — Украина узнала соперников в квалификации (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n147457-chempionat-mira-2022-ukraina-uznala-sopernikov-v-kvalifikacii-infografika.htmlРакурс
Жеребьевка европейской квалификации Чемпионата мира по футболу 2022 года состоялась 7 декабря.
Сборная Украины попала в группу D, где встретится с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана. Десять победителей групп гарантированно поедут на мундиаль, который состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Об этом сообщает FIFA World Cup в Twitter.
Также известно, что 10 команд, которые займут вторые места, примут участие в стыковых матчах наряду с двумя лучшими победителями групп Лиги наций УЕФА-2020/21, по итогам которых заветные пропуска на ЧМ-2022 получат еще три сборные.
Первые матчи состоятся 24 марта следующего года, а завершатся в ноябре того же года. В марте 2022 года пройдут матчи плей-офф, соревнования будут состоять из двух этапов.
Результаты жеребьевки:
- группа, А — Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан;
- группа В — Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово;
- группа С — Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва;
- группа D — Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан;
- Группа Е — Бельгия, Вельс, Чехия, Беларусь, Эстония;
- группа F — Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдова;
- группа G — Голландия, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар;
- группа H — Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта;
- группа I — Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино;
- группа J — Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.
Напомним, УЕФА присудила техническое поражение сборной Украины в матче с командой Швейцарии со счетом 0:3. Украинская ассоциация футбола планирует обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде, расположенном в швейцарском городе Лозанна.