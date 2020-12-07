Сборная Украины по футболу. Фото: football24.ua

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Ракурс

Жеребьевка европейской квалификации Чемпионата мира по футболу 2022 года состоялась 7 декабря.

Сборная Украины попала в группу D, где встретится с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана. Десять победителей групп гарантированно поедут на мундиаль, который состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Об этом сообщает FIFA World Cup в Twitter.

Также известно, что 10 команд, которые займут вторые места, примут участие в стыковых матчах наряду с двумя лучшими победителями групп Лиги наций УЕФА-2020/21, по итогам которых заветные пропуска на ЧМ-2022 получат еще три сборные.

Первые матчи состоятся 24 марта следующего года, а завершатся в ноябре того же года. В марте 2022 года пройдут матчи плей-офф, соревнования будут состоять из двух этапов.

Результаты жеребьевки:

группа, А — Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан;

группа В — Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово;

группа С — Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва;

группа D — Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан;

Группа Е — Бельгия, Вельс, Чехия, Беларусь, Эстония;

группа F — Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдова;

группа G — Голландия, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар;

группа H — Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта;

группа I — Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино;

группа J — Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.

Напомним, УЕФА присудила техническое поражение сборной Украины в матче с командой Швейцарии со счетом 0:3. Украинская ассоциация футбола планирует обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде, расположенном в швейцарском городе Лозанна.