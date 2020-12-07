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Toyota представила новый электрический кроссовер. Фото: motortrend.com

Toyota представила новый электрический кроссовер для Европы (ФОТО)

7 дек 2020, 20:03
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Компания Toyota представила первый официальный тизер будущего электрического кроссовера.

Новый джип построят на платформе, разработанной совместно с Subaru, а основным рынком для него станет Европа. В основу электрокара ляжет новая архитектура e-TNGA, которую в будущем Toyota планирует использовать как базу для еще пяти «зеленых» моделей. Эта платформа позволит автоконструкторам варьировать длину колесной базы, а также использовать различные типы привода и аккумуляторы разного объема. Об этом сообщает Autocar.

Дизайн новинки получит стремительные линии кузова и выступы на корме и передней части. Кроме того, «Тойота» обещает построить еще пять экологически чистых автомобилей — три джипа, минивэн и седан. А в 2025 году в планах японцев выпустить электрокар с новым твердотельным аккумулятором.

Новый кроссовер будет похож на RAV4. Фото: Autocar


Новый кроссовер будет похож на RAV4. Фото: Autocar

Напомним, в августе компания Toyota презентовала новый бюджетный кроссовер Urban Cruiser, который создавался совместно с компанией Suzuki и фактически является перелицованной версией Suzuki Vitara Brezza.


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