Toyota представила новый электрический кроссовер. Фото: motortrend.com

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Компания Toyota представила первый официальный тизер будущего электрического кроссовера.

Новый джип построят на платформе, разработанной совместно с Subaru, а основным рынком для него станет Европа. В основу электрокара ляжет новая архитектура e-TNGA, которую в будущем Toyota планирует использовать как базу для еще пяти «зеленых» моделей. Эта платформа позволит автоконструкторам варьировать длину колесной базы, а также использовать различные типы привода и аккумуляторы разного объема. Об этом сообщает Autocar.

Дизайн новинки получит стремительные линии кузова и выступы на корме и передней части. Кроме того, «Тойота» обещает построить еще пять экологически чистых автомобилей — три джипа, минивэн и седан. А в 2025 году в планах японцев выпустить электрокар с новым твердотельным аккумулятором.

Напомним, в августе компания Toyota презентовала новый бюджетный кроссовер Urban Cruiser, который создавался совместно с компанией Suzuki и фактически является перелицованной версией Suzuki Vitara Brezza.