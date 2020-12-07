Toyota представила новий електричний кросовер. Фото: motortrend.com

https://racurs.ua/ua/n147456-toyota-predstavyla-novyy-elektrychnyy-krosover-dlya-ievropy-foto.html

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Компанія Toyota представила перший офіційний тизер майбутнього електричного кросовера.

Новий джип побудують на платформі, розробленій спільно з Subaru, а основним ринком для нього стане Європа. В основу електрокара ляже нова архітектура e-TNGA, яку в майбутньому Toyota планує використовувати як базу для ще п’яти «зелених» моделей. Ця платформа дозволить автоконструкторам варіювати довжину колісної бази, а також використовувати різні типи приводу та акумулятори різного об'єму. Про це повідомляє Autocar.

Дизайн новинки отримає стрімкі лінії кузова та виступи на кормі та передній частині. Крім того, «Тойота» обіцяє побудувати ще п’ять екологічно чистих автомобілів — три джипи, мінівен та седан. А 2025 року в планах японців випустити електрокар із новим твердотільним акумулятором.

Нагадаємо, у серпні компанія Toyota презентувала новий бюджетний кросовер Urban Cruiser, який створювався спільно компанією Suzuki і фактично є перелицьованою версією Suzuki Vitara Brezza.