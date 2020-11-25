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Ракурс
Сборной Украины засчитали техническое поражение, фото: Zik

УЕФА присудила футбольной сборной Украины техническое поражение в матче со Швейцарией

25 ноя 2020, 19:39
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Украинской футбольной сборной, среди ряда футболистов которой обнаружили коронавирусной болезни COVID-19 УЕФА присудила техническое поражение в матче с командой Швейцарии со счетом 0:3.

По мнению Апелляционного комитета УЕФА, матч не состоялся по вине украинской сборной. Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Таким образом, через зачисление технического поражения украинская сборная занимает последнее четвертое место в группе 4 и на следующий сезон вылетает в дивизион В Лиги Наций.

Украинская ассоциация футбола планирует обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде, расположенном в швейцарском городе Лозанна.

Матч сборной Украины со Швейцарией должен был состояться 17 ноября во швейцарском городе Люцерн. Накануне матча три игрока сборной Украины и работник тренерского штаба получили положительные результаты теста на коронавирус.

В день матча врач кантона Люцерн Роджер Харстолл запретил проводить этот матч из-за положительных тестов у игроков украинской команды.

Сборную Украины со закрыли на карантин, в 18 ноября команда вернулась в Киев.


Повторные тесты игроков сборной Украины оказались отрицательными.

Напомним, в возрасте 60 лет скончался легендарный аргентинский футболист Диего Марадона.


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