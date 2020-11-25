УЄФА присудила футбольній збірній Україні технічну поразку в матчі зі Швейцарією

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Збірній України зарахували технічну поразку, фото: Zik
УЄФА присудила футбольній збірній Україні технічну поразку в матчі зі Швейцарієюhttps://racurs.ua/ua/n146982-uiefa-prysudyla-futbolniy-zbirniy-ukrayini-tehnichnu-porazku-v-matchi-zi-shveycariieu.htmlРакурс
Українській футбольній збірній, серед низки футболістів котрої виявили коронавірусну хворобу COVID-19, УЄФА присудила технічну поразку в матчі з командою Швейцарії з рахунком 0:3.
На думку Апеляційного комітету УЄФА, матч не відбувся з вини української збірної. Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Таким чином, через зарахування технічної поразки українська збірна посідає останнє четверте місце в групі 4 і на наступний сезон вилітає до дивізіону В Ліги Націй.
Українська асоціація футболу планує оскаржити це рішення в Спортивному арбітражному суді, розташованому в швейцарському місті Лозанна.
Матч збірної України зі Швейцарією мав відбутися 17 листопада у швейцарському місті Люцерн. Напередодні матчу три гравці збірної України та працівник тренерського штабу отримали позитивні результати тесту на коронавірус.
У день матчу лікар кантону Люцерна Роджер Харстолл заборонив проводити цей матч через позитивні тести у гравців української команди.
Збірну України згодом закрили на карантин, в 18 листопада команда повернулася до Києва.
Повторні тести гравців збірної України виявилися негативними.
Нагадаємо, у віці 60 років помер легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона.
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