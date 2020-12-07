Чемпіонат світу-2022 — Україна дізналася суперників у кваліфікації (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n147457-chempionat-svitu-2022-ukrayina-diznalasya-supernykiv-u-kvalifikaciyi-infografika.htmlРакурс
Жеребкування Європейської кваліфікації до чемпіонату світу з футболу 2022 року відбулося 7 грудня.
Збірна України потрапила до групи D, де зустрінеться з командами Франції, Фінляндії, Боснії та Герцеговини і Казахстану. Десять переможців груп гарантовано поїдуть на мундіаль, який відбудеться в Катарі з 21 листопада по 18 грудня 2022 року. Про це повідомляє FIFA World Cup у Twitter.
Також відомо, що 10 команд, які займуть другі місця, візьмуть участь в стикових матчах поряд з двома кращими переможцями груп Ліги націй УЄФА-2020/21, за підсумками яких омріяні перепустки на ЧС-2022 здобудуть ще три збірні.
Перші матчі відбудуться 24 березня наступного року, а завершаться у листопаді того ж року. У березні 2022 року пройдуть матчі плей-офф, змагання складатиметься з двох етапів.
Результати жеребкування:
- група, А — Португалія, Сербія, Ірландія, Люксембург, Азербайджан;
- група В — Іспанія, Швеція, Греція, Грузія, Косово;
- група С — Італія, Швейцарія, Північна Ірландія, Болгарія, Литва;
- група D — Франція, Україна, Фінляндія, Боснія і Герцеговина, Казахстан;
- група Е — Бельгія, Вельс, Чехія, Білорусь, Естонія;
- група F — Данія, Австрія, Шотландія, Ізраїль, Фарерські острови, Молдова;
- група G — Голландія, Туреччина, Норвегія, Чорногорія, Латвія, Гібралтар;
- група H — Хорватія, Словаччина, Росія, Словенія, Кіпр, Мальта;
- група I — Англія, Польща, Угорщина, Албанія, Андорра, Сан-Марино;
- група J — Німеччина, Румунія, Ісландія, Північна Македонія, Вірменія, Ліхтенштейн.
Нагадаємо, УЄФА присудила технічну поразку збірній України в матчі з командою Швейцарії з рахунком 0:3. Українська асоціація футболу планує оскаржити це рішення в Спортивному арбітражному суді, розташованому в швейцарському місті Лозанна.