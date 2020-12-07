Збірна України з футболу. Фото: football24.ua

https://racurs.ua/ua/n147457-chempionat-svitu-2022-ukrayina-diznalasya-supernykiv-u-kvalifikaciyi-infografika.html

Ракурс

Жеребкування Європейської кваліфікації до чемпіонату світу з футболу 2022 року відбулося 7 грудня.

Збірна України потрапила до групи D, де зустрінеться з командами Франції, Фінляндії, Боснії та Герцеговини і Казахстану. Десять переможців груп гарантовано поїдуть на мундіаль, який відбудеться в Катарі з 21 листопада по 18 грудня 2022 року. Про це повідомляє FIFA World Cup у Twitter.

Також відомо, що 10 команд, які займуть другі місця, візьмуть участь в стикових матчах поряд з двома кращими переможцями груп Ліги націй УЄФА-2020/21, за підсумками яких омріяні перепустки на ЧС-2022 здобудуть ще три збірні.

Перші матчі відбудуться 24 березня наступного року, а завершаться у листопаді того ж року. У березні 2022 року пройдуть матчі плей-офф, змагання складатиметься з двох етапів.

Результати жеребкування:

група, А — Португалія, Сербія, Ірландія, Люксембург, Азербайджан;

група В — Іспанія, Швеція, Греція, Грузія, Косово;

група С — Італія, Швейцарія, Північна Ірландія, Болгарія, Литва;

група D — Франція, Україна, Фінляндія, Боснія і Герцеговина, Казахстан;

група Е — Бельгія, Вельс, Чехія, Білорусь, Естонія;

група F — Данія, Австрія, Шотландія, Ізраїль, Фарерські острови, Молдова;

група G — Голландія, Туреччина, Норвегія, Чорногорія, Латвія, Гібралтар;

група H — Хорватія, Словаччина, Росія, Словенія, Кіпр, Мальта;

група I — Англія, Польща, Угорщина, Албанія, Андорра, Сан-Марино;

група J — Німеччина, Румунія, Ісландія, Північна Македонія, Вірменія, Ліхтенштейн.

Нагадаємо, УЄФА присудила технічну поразку збірній України в матчі з командою Швейцарії з рахунком 0:3. Українська асоціація футболу планує оскаржити це рішення в Спортивному арбітражному суді, розташованому в швейцарському місті Лозанна.