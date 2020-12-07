Посилену резолюцію проти мілітаризації Криму ухвалили в ООН. Фото: news.un.org

https://racurs.ua/ua/n147458-posylenu-rezoluciu-proty-militaryzaciyi-krymu-uhvalyla-genasambleya-oon.html

Ракурс

Проект посиленої резолюції України щодо російської мілітаризації окупованого Криму 7 грудня підтримала Генеральна асамблея ООН.

Проект української резолюції підтримали 63 країни, проти виступили 17, і ще 62 держави утримались. Проти голосували Російська Федерація та Білорусь. Також проти документу виступили Вірменія, Сербія, Сирія, Венесуела, Китай, Куба, КНДР, Зімбабве, Камбоджа, Киргизстан, Лаос, М’янма, Нікарагуа та Іран. Про це повідомлялося під час засідання, яке транслювалося на веб-сторінці ООН.

Ухвалення резолюції підтримали Німеччина, Грузія, Угорщина, Польща, Франція, Хорватія, Ізраїль, Італія, США, Туреччина, Британія, Естонія, Швейцарія та Кіпр.

Ухвалення кримської резолюції вже привітали в Міністерстві закордонних справ України. Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що оновлений документ є новим елементом зростаючого правового тиску на Російську Федерацію.

Ухвалення резолюції свідчить про те, що мілітаризація Криму, яка здійснюється Росією як державою-окупантом, залишається в центрі уваги міжнародного співтовариства, яке розглядає перетворення Криму у величезну військову базу як пряму загрозу безпеці і стабільності в регіоні, — цитує міністра прес-служба дипломатичного відомства.

Нагадаємо, 18 листопада третій комітет Генеральної асамблеї ООН схвалив проект оновленої резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму. У резолюції йшлося про численні факти масових порушень прав людини на окупованому півострові.