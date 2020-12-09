Песков. Фото: РБК

https://racurs.ua/n147539-shansy-provedeniya-sammita-normandskoy-chetverki-ocenil-peskov.html

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Война на Донбассе продолжается, в то же время Москва продолжает блокировать переговоры и саммиты, обвиняя Киев в несоблюдении предыдущих договоренностей.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что двигаться вперед невозможно, когда не выполняются прошлые договоренности. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

По его словам, на данный момент у глав государства есть понимание того, что нужно двигаться вперед, однако причиной простоя является якобы невыполнение Украиной парижских договоренностей, которые были приняты по итогам предыдущей встречи.

Песков отметил, что «встреча ради встречи не нужна никому», поэтому проведение саммита должно быть хорошо подготовлено. По его словам, именно этим и занимаются помощники глав государства.

Им все-таки нужна какая-то субстанция, за которую можно уцепиться. А здесь у нас нет субстанции. Субстанцией может быть только выполнение парижских договоренностей. В этом плане ситуация тяжелая, — резюмировал Песков.

По словам пресс-секретаря Путина, в ходе недавнего телефонного разговора Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель решили активизировать работу на уровне помощников и экспертов, чтобы нащупывать какие-то пути для нахождения развязки из этой ситуации.

В свою очередь, Песков не ответил на вопрос о перспективах встречи помощников глав стран «Нормандского формата». Он заявил, что помощники сами согласуют свои даты, поэтому это вопрос вне его компетенции.

Напомним, ранее мы сообщали, что глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию войны на Донбассе Леонид Кравчук назвал минские соглашения «петлей на шее Украины» и «огромной личной ошибкой» пятого президента Петра Порошенко.