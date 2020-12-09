Мэр Одессы подхватил коронавирусhttps://racurs.ua/n147572-mer-odessy-podhvatil-koronavirus.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. Его жертвами уже стали ряд известных политиков.
Мэр Одессы Геннадий Труханов также подхватил коронавирус. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Труханов отметил, что в связи с положительным результатом теста на коронавирусную болезнь COVID-19 идет на самоизоляцию.
Политик сообщил, что сейчас его самочувствие «неплохое», так что он будет оставаться на связи и в телефонном режиме будет регулировать работу городских служб.
Мэрия, в свою очередь, продолжает принимать все необходимые меры по противодействию распространению коронавируса, — добавил он.
Также Труханов призвал жителей возглавляемого им города соблюдать антикоронавирусные меры:
- носить маски;
- соблюдать социальную дистанцию;
- максимально ограничить контакты.
Напомним, несколько дней назад мэр Львова Андрей Садовый заявил, что получил положительные результаты теста на COVID-19. Также Садовый сообщил, что у него наблюдаются симптомы этой болезни.