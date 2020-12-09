Геннадий Труханов, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n147572-mer-odessy-podhvatil-koronavirus.html

Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. Его жертвами уже стали ряд известных политиков.

Мэр Одессы Геннадий Труханов также подхватил коронавирус. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Труханов отметил, что в связи с положительным результатом теста на коронавирусную болезнь COVID-19 идет на самоизоляцию.

Политик сообщил, что сейчас его самочувствие «неплохое», так что он будет оставаться на связи и в телефонном режиме будет регулировать работу городских служб.

Мэрия, в свою очередь, продолжает принимать все необходимые меры по противодействию распространению коронавируса, — добавил он.



Также Труханов призвал жителей возглавляемого им города соблюдать антикоронавирусные меры:

носить маски;

соблюдать социальную дистанцию;

максимально ограничить контакты.

Напомним, несколько дней назад мэр Львова Андрей Садовый заявил, что получил положительные результаты теста на COVID-19. Также Садовый сообщил, что у него наблюдаются симптомы этой болезни.