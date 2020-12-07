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Ракурс
Садовый заболел COVID-19 и самоизолировался

Садовый заболел COVID-19 и самоизолировался

7 дек 2020, 12:33
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Андрей Садовый, мэр Львова, заболел респираторной коронавирусной инфекцией. Градоначальник Львова сегодня получил положительный результат теста на COVID-19.

Об этом чиновник 7 декабря написал в Фейсбуке и извинился перед женой Екатериной за «сорванный праздничный ужин ко дню ангела».

По словам Садового, в воскресенье у него появились первые симптомы болезни, среди которых слабость и боль в горле. Поэтому в понедельник он сдал анализы и получил положительный результат теста на коронавирус.

Сейчас мэр Львова находится на самоизоляции дома и продолжает работать.

Екатерина, извини, но праздничный ужин сегодня тоже с помощью ZOOM. Так твой день ангела мы еще не праздновали, — написал Садовый.


Он также поблагодарил всех причастных к местному самоуправлению, в частности своей команде.

Напомним, Садовый во втором туре выборов главы Львовской ОТО выиграл выборы у Олега Синютки, набрав свыше 62% голосов избирателей. Он стал мэром Львова в четвертый раз подряд.

Источник: Ракурс


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