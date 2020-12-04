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Ракурс
Садовый принял присягу мэра Львова

Садовый принял присягу мэра Львова (ВИДЕО)

4 дек 2020, 14:17
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Андрей Садовый принял присягу главы Львовской объединенной территориальной общины на заседании Львовского горсовета в пятницу, 4 декабря. Также приняли присягу депутаты от фракций «Самопомощь» и «Голос», которые не присутствовали на первом заседании городского совета.

Глава Львовской городской избирательной комиссии обнародовал результаты выборов главы общины и после этого передал Садовому печать, ключи от исторических ворот города и цепь.

Я настроен на конструктивную работу, потому что перед нами мегасложные вызовы, такого Украина и мир еще не видели, как минимум в этом столетии… Львов — это маяк: какой Львов покажет пример, так и украинцы будут реагировать, — отметил Садовый.

Он назвал свою новую каденцию — «каденцией особых вызовов».

Прежде всего, это пандемия, которая вводит в транс весь мир, и возникшие экономические кризисы, — сказал он.


Напомним, Садовый во втором туре выборов главы Львовской ОТО выиграл выборы у Олега Синютки, набрав свыше 62% голосов избирателей. Он стал мэром Львова в четвертый раз подряд.

Источник: Ракурс


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