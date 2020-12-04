Садовий склав присягу мера Львова

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Ракурс

Андрій Садовий склав присягу голови Львівської об'єднаної територіальної громади на засіданні Львівської міськради у п’ятницю, 4 грудня. Також склали присягу депутати від фракцій «Самопоміч» і «Голос», які не були присутніми на першому засіданні міської ради.

Очільник Львівської міської виборчої комісії оприлюднив результати виборів голови громади й після цього передав Садовому печатку, ключі від історичних воріт міста й ланцюг.

Я налаштований на конструктивну роботу, тому що виклики перед нами — мегаскладні, такого Україна і світ ще не бачили, як мінімум в цьому столітті… Львів — це маяк: як Львів покаже приклад, так і українці реагуватимуть, — зазначив Садовий.

Він назвав свою нову каденцію — «каденцією особливих викликів».

Передусім, це пандемія, що вводить у транс увесь світ, це економічні кризи, до яких вона призводить, — сказав він.



Нагадаємо, Садовий у другому турі виборів голови Львівської ОТГ виграв вибори в Олега Синютки, набравши понад 62% голосів виборців. Він став мером Львова учетверте поспіль.