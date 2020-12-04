Справу про замовників підпалу авто журналістів у Львові передали в суд, фото — Радіо Свобода

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Справу про замовний підпал автомобіля журналістів «Радіо Свобода» у Львові передали в суд. Служба безпеки завершила досудове розслідування щодо замовника та організатора підпалу авто Галини Терещук.

Матеріали справи скеровано до суду. Слідство СБУ вважає, що організатором злочину був працівник Франківського відділу поліції ГУ Нацполіції у Львівській області. Він діяв на замовлення львів’янина, який підозрюється в організації масштабних контрабандних схем, повідомляє прес-служба СБУ.

Поліцейський підібрав виконавця, передав йому гроші за «роботу» і надав необхідну інформацію щодо авто журналістки. У ніч на 30 січня 2020 року авто Терещук згоріло.

Слідчі встановили, що замовник підпалу автомобіля журналістки раніше неодноразово «співпрацював» з виконавцем для здійснення аналогічних злочинів.

Фігурантів обвинувачують в організації підпалу автомобіля журналістки, у зв’язку із здійсненням нею професійної діяльності (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 347−1 КК України).

18 серпня у Львові обрали запобіжний захід екс-правоохоронцю Михайлові Чердаку, який причетний до підпалу машини Терещук. Його заарештували з правом внесення застави у розмірі 168 тис. грн.

Чердак переховувався від слідства на одній із квартир Львова.

У ніч на 30 січня 19-річний тодішній студент університету «Львівська політехніка» Якоб Сарахман підпалив машину. Згодом його затримали та відрахували з вишу. У ході слідства він назвав ім’я замовника — поліцейського Чердака, який наразі звільнений із поліції.

Сарахмана 25 травня засудили до 5 років позбавлення волі з 3-річним іспитовим терміном. Також у справі фігурує ще одне прізвище — безробітного, раніше судимого Вадима Дмитренка.

Цікаво, що у день затримання ймовірного замовника підпалу машини Терещук відбувся підпал машини іншого співробітника «Радіо Свобода» — водія програми журналістських розслідувань «Схеми» Бориса Мазура.