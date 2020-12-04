Дело о заказчиках поджога авто журналистов во Львове передали в суд, фото — Радіо Свобода

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Дело о заказном поджоге автомобиля журналистов «Радио Свобода» во Львове передали в суд. Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении заказчика и организатора поджога авто Галины Терещук.

Материалы дела направлены в суд. Следствие СБУ считает, что организатором преступления был работник Франковского отдела полиции ГУ Нацполиции во Львовской области. Он действовал по заказу львовянина, который подозревается в организации масштабных контрабандных схем, сообщает пресс-служба СБУ.

Полицейский подобрал исполнителя, передал ему деньги за «работу» и предоставил необходимую информацию об авто журналистки. В ночь на 30 января 2020 года авто Терещук сгорело.

Следователи установили, что заказчик поджога автомобиля журналистки ранее неоднократно «сотрудничал» с исполнителем для осуществления аналогичных преступлений.

18 августа в Львове избрали меру пресечения экс-милиционеру Михаилу Чердаку, причастному к поджогу машины Терещук. Его арестовали с правом внесения залога в размере 168 тыс. грн.

Чердак скрывался от следствия в одной из квартир Львова.

В ночь на 30 января 19-летний тогдашний студент университета «Львовская политехника» Якоб Сарахман поджег машину. Впоследствии его задержали и отчислили из вуза. В ходе следствия он назвал имя заказчика — полицейского Чердака, который сейчас уволен с полиции.

Сарахмана 25 мая приговорили к пяти годам лишения свободы с трехлетним испытательным сроком. Также в деле фигурирует еще одна фамилия — безработного, ранее судимого Вадима Дмитренко.

Интересно, что в день задержания предполагаемого заказчика поджога машины Терещук состоялся поджог машины другого сотрудника «Радио Свобода» — водителя программы журналистских расследований «Схемы» Бориса Мазура.