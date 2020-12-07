Садовий захворів на COVID-19 і самоізолювався

https://racurs.ua/ua/n147427-sadovyy-zahvoriv-na-covid-19-i-samoizoluvavsya.html

Ракурс

Андрій Садовий, мер Львова, захворів на респіраторну коронавірусну інфекцію. Міський голова Львова отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

Про це чиновник 7 грудня написав у Фейсбук та вибачився перед дружиною Катериною за «зірвану святкову вечерю до дня ангела».

За словами Садового, у неділю у нього з’явилися перші симптоми хвороби, серед яких слабкість і біль у горлі. Тому у понеділок він здав аналізи і отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Наразі мер Львова перебуває на самоізоляції вдома і продовжує працювати.

Катерино, вибач, але святкова вечеря сьогодні теж через ZOOM. Так твій день ангела ми ще не святкували, — написав Садовий.



Він також подякував всім причетним до місцевого самоврядування, зокрема своїй команді.

Нагадаємо, Садовий у другому турі виборів голови Львівської ОТГ виграв вибори в Олега Синютки, набравши понад 62% голосів виборців. Він став мером Львова учетверте поспіль.