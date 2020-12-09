Мер Одеси захворів на COVID-19

Геннадій Труханов, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n147572-mer-odesy-zahvoriv-na-covid-19.html

Ракурс

Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. Його жертвами вже стали низка відомих політиків.

Мер Одеси Геннадій Труханов також підхопив коронавірус. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Труханов зазначив, що у зв’язку з позитивним результатом тесту на коронавірусну хворобу COVID-19 йде на самоізоляцію.

Політик повідомив, що наразі його самопочуття «непогане», тож він залишатиметься на зв’язку та в телефонному режимі регулюватиме роботу міських служб.

Мерія, в свою чергу, продовжує вживати всіх необхідних заходів з протидії поширенню коронавірусу, — додав він.



Також Труханов закликав жителів очолюваного ним міста дотримуватися антикоронавірусних заходів:

носити маски;

дотримуватися соціальної дистанції;

максимально обмежити контакти.

Нагадаємо, кілька днів тому мер Львова Андрій Садовий заявив, що отримав позитивні результати тесту на COVID-19. Також Садовий повідомив, що в нього спостерігаються симптоми цієї хвороби.