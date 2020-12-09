Мер Одеси захворів на COVID-19

Мер Одеси захворів на COVID-19https://racurs.ua/ua/n147572-mer-odesy-zahvoriv-na-covid-19.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. Його жертвами вже стали низка відомих політиків.
Мер Одеси Геннадій Труханов також підхопив коронавірус. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Труханов зазначив, що у зв’язку з позитивним результатом тесту на коронавірусну хворобу COVID-19 йде на самоізоляцію.
Політик повідомив, що наразі його самопочуття «непогане», тож він залишатиметься на зв’язку та в телефонному режимі регулюватиме роботу міських служб.
Мерія, в свою чергу, продовжує вживати всіх необхідних заходів з протидії поширенню коронавірусу, — додав він.
Також Труханов закликав жителів очолюваного ним міста дотримуватися антикоронавірусних заходів:
- носити маски;
- дотримуватися соціальної дистанції;
- максимально обмежити контакти.
Нагадаємо, кілька днів тому мер Львова Андрій Садовий заявив, що отримав позитивні результати тесту на COVID-19. Також Садовий повідомив, що в нього спостерігаються симптоми цієї хвороби.