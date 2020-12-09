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Ракурс
Геннадій Труханов, фото: соціальні мережі

Мер Одеси захворів на COVID-19

9 гру 2020, 22:18
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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. Його жертвами вже стали низка відомих політиків.

Мер Одеси Геннадій Труханов також підхопив коронавірус. Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Труханов зазначив, що у зв’язку з позитивним результатом тесту на коронавірусну хворобу COVID-19 йде на самоізоляцію.

Політик повідомив, що наразі його самопочуття «непогане», тож він залишатиметься на зв’язку та в телефонному режимі регулюватиме роботу міських служб.

Мерія, в свою чергу, продовжує вживати всіх необхідних заходів з протидії поширенню коронавірусу, — додав він.


Також Труханов закликав жителів очолюваного ним міста дотримуватися антикоронавірусних заходів:

  • носити маски;
  • дотримуватися соціальної дистанції;
  • максимально обмежити контакти.

Нагадаємо, кілька днів тому мер Львова Андрій Садовий заявив, що отримав позитивні результати тесту на COVID-19. Також Садовий повідомив, що в нього спостерігаються симптоми цієї хвороби.

Джерело: Ракурс


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