Міноборони запросило Бутусова на співбесіду

Міноборони запросило на співбесіду журналіста Юрія Бутусова, фото: «Главред»

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Ракурс

Міноборони запросило на співбесіду Юрія Бутусова — відомого українського журналіста та одного з найактивніших критиків відомства.

Співбесіда має відбутися завтра, 10 грудня. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому прес-службою відомства.

В повідомленні Міноборони зазначається, що кадрові служби міністерства уповноважені провести з Бутусовим співбесіду щодо відповідності його професійних компетенцій вимогам посад, які йому можуть запропонувати.

Також у відомстві стверджують, що «засмучені» нібито намаганням Бутусова «ввести громадськість в оману».

Йдеться про нещодавнє повідомлення Бутусова на його сторінці в соціальній мережі Фейсбук, у якому журналіст зазначав, що після опублікованої вчора, 8 грудня, відомством пропозиції взяти його на роботу та публікації ним у відповідь своєї програми Міноборони перестало виходити на зв’язок.

Вчора було визначено уповноважену особу і залишено телефон для контакту у будь-який зручний для здобувача час, — запевняють в Міноборони.

Також у відомстві розкритикували опубліковану Бутусовим програму дій для наведення ладу в Міноборони, яка складається з 12 пунктів. У відомстві стверджують, що Бутусов «демонструє нерозуміння меж та змісту функціональних обов’язків посад, на які претендує".

У порядку загального інформування про потенційне коло посадових обов’язків співробітника Міністерства оборони йому буде проведено стислий лікнеп та детально ознайомлено з розмежуванням обов’язків між Міністерством оборони та Генеральним штабом Збройних сил, — додають в Міноборони.



Сам Бутусов наразі на запрошення на співбесіду не відреагував.

Нагадаємо, Бутусов вчора, 8 грудня, прийняв пропозицію Міноборони щодо працевлаштування у відомстві.