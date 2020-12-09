Дмитро Разумков, фото: Олександр Клименко

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися, у зв’язку з чим уряд запланував запровадження жорстких карантинних обмежень (так званого локдауну) на період з 8 по 24 січня 2021 року.

Верховна Рада не планує припиняти свою роботу на час локдауну. Про це очільник парламенту Дмитро Разумков заявив в ефірі «П'ятого каналу».

За словами Разумкова, у нього наразі ще немає остаточного варіанту того, як законодавчий орган працюватиме в цих умовах.

Але я впевнений, що ми будемо працювати, тому що Верховна Рада навіть під час (пандемії — ред.) коронавірусу не йшла на карантин жодного разу, — наголосив він.

Водночас Разумков зазначив, що на початку пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 у Верховній Раді змінювали режим роботи: більше працювали в комітетах та менше — в залі пленарних засідань.

Але це не впливало на процес і на ті важливі рішення, які ухвалювалися Верховною Радою, — запевнив політик.

Разумков зазначив, що наразі ситуація з коронавірусом у Раді є досить поганою — відсоток хворих більший, ніж у середньому по країні.

За його словами, на поширенню коронавірусу серед депутатів вплинули як особливості цієї професії, котра передбачає активні контакти з людьми, зокрема в регіонах, так і нещодавні вибори.

Ну і давайте згадаємо, що ми працюємо в залі Верховної Ради, скупчення багатьох людей в одному приміщенні — воно також впливає на цей процес, — додав він.



Нагадаємо, в Кабміні сьогодні, 9 грудня, розкрили деталі січневого локдауну.